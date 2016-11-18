Агентство загородной недвижимости LetoEstate
Продажа и аренда недвижимости у воды
На рынке с 2015 года
Помогли продать: 369 домов, 238 участков
Продажа и аренда недвижимости у воды
На рынке с 2015 года
Помогли продать: 369 домов, 238 участков
Уникальное место
для отдыха и проживания
Аврора
17 км от МКАД
Детский сад
Школа
Супермаркет
Ресторан
Медцентр
Фитнесцентр
Уникальное место
для отдыха и проживания
Зеленый мыс
20 км от МКАД
Детский сад
Школа
Прогулочная набережная
Пляж
Яхт клуб
Парк
Уникальное место
для отдыха и проживания
Пестово
22 км от МКАД
Пляж
Яхт клуб
Бар
Охрана, КПП
Видеонаблюдение
Уникальное место
для отдыха и проживания
Монаково
26 км от МКАД
Детский сад
Школа
Пляж
Яхт клуб
Парк
Детские площадки
Уникальное место
для отдыха и проживания
Лазурный берег
20 км от МКАД
Пляж
Яхт клуб
Спортивная площадка
Охрана, КПП
Уникальное место
для отдыха и проживания
Немо
24 км от МКАД
Супермаркет
Ресторан
Прогулочная набережная
Пляж
Яхт клуб
Парк
Уникальное место
для отдыха и проживания
Гольф клуб Пестово
20 км от МКАД
Детские площадки
Гольф поле
Спортивная площадка
Бар
Охрана, КПП
Видеонаблюдение
09 октября
Коттеджный поселок Целеево
Коттеджный поселок Целеево — это поистине удивительное место, которое сочетает в себе размеренную жизнь в живописном месте у воды и разнообразный активный отдых.⠀
02 октября
Продажа недвижимости – это работа с людьми.
Продажа недвижимости – это работа с людьми. А что может быть интереснее? Мы постоянно сталкиваемся с разными жизненными ситуациями и интересными личностями, поэтому не обходится и без забавных ситуаций, и даже непредсказуемых...⠀В одном из наших поселков у воды клиент рассматривал дом на покупку. Осень, идет дождь, на ул...
28 сентября
Как агентство мы открылись 5 лет назад и за эти годы значительно расширили свою географию.
Как агентство мы открылись 5 лет назад и за эти годы значительно расширили свою географию. Практически в любом коттеджном поселке есть наши объекты.⠀Всем известно, что северное направление Московской области славится водохрани...
18 ноября
Коттеджи в Пестово – гордость Подмосковья
Коттеджи в Пестово – гордость Подмосковья В Подмосковье есть большое количест...
16 декабря
Участки у воды первая линия: мы приготовили для вас самое лучшее
Участки у воды первая линия: мы приготовили для вас самое лучшее Участк...
09 октября 2020
Коттеджный поселок Целеево
Коттеджный поселок Целеево — это поистине удивительное место, которое сочетает в себе размеренную жизнь в живописном месте у воды и разнообразный ак...
02 октября 2020
Продажа недвижимости – это работа с людьми.
Продажа недвижимости – это работа с людьми. А что может быть интереснее? Мы постоянно сталкиваемся с разными жизненными ситуациями и интересными личностями, поэтому не обходится и без забавных ситуаций, и даже непред...
28 сентября 2020
Как агентство мы открылись 5 лет назад и за эти годы значительно расширили свою географию.
Как агентство мы открылись 5 лет назад и за эти годы значительно расширили свою географию. Практически в любом коттеджном поселке есть наши объекты.
18 ноября 2017
Коттеджи в Пестово – гордость Подмосковья
Коттеджи в Пестово – гордость Подмосковья В Подмосковье есть большое количество элитных поселков, которые своим богатством, изысканностью, природным миром и экологическим благополучием поражают, впечатляют и очаровывают с первого взгляда! Однако П...
16 декабря 2016
Участки у воды первая линия: мы приготовили для вас самое лучшее
Участки у воды первая линия: мы приготовили для вас самое лучшее Участки у воды всегда пользуются спросом и популярностью. Жители Москвы, проезжая через поселки, с завистью смотрят на тихую, спокойную и размеренную загородную жизнь. Наличие ...
18 ноября 2016
Дом на берегу Волги - роскошно и доступно: поселок НЕФТИНО
Коттеджный поселок Нефтино расположен в уникальном природном окружении – в лесу на берегу реки Волга. Поселок расположен в 200 км от Москвы и имеет свою благоустроенную береговую линию, собственный яхт-клуб, детские площадки, спортив...
Хочешь работать в самом крутом агентстве на севере Подмосковья - мы всегда в поиске талантливых и амбициозных кадров.
Что может быть лучше - любоваться блестящей гладью воды, наслаждаться теплыми лучами летнего солнца? Только делать все это в своем загородном доме. Агентство Leto Estate (Лето Эстейт) имеет огромный опыт продажи домов и участков у воды. Наши объекты расположены в самых красивых уголках на берегу водохранилищ, рек, озер и даже моря. Не важно – заядлый ли Вы яхтсмен, знаток рыбалки или просто любитель прогуляться по набережной, у нас найдется – дом Вашей мечты. Дом в коттеджном поселке у воды – это не только показатель статуса и хорошего вкуса владельца, но то место где хочется собираться семьей и друзьями, активно провести выходные и отпуск, а иногда просто побыть наедине с собой и насладиться плеском волн. Купить дом в коттеджном поселке у воды или участок в коттеджном поселке у воды, на берегу водохранилища или на берегу озера – это мечта многих людей. Мы готовы осуществлять Ваши мечты! Наши лучшие коттеджные поселки у воды – ждут Вас. Рядом с Москвой или в тишине вдали от столицы мы найдем для вас идеальный дом у воды. Чудесные поселки у воды с развитой инфраструктурой, такие как Пестово или Зеленый мыс порадуют прогулочными набережными и возможностью активно проводить свой досуг, занимаясь яхтингом и спортом. Купить дом в Пестово или купить дом в поселке Зеленый мыс – значит иметь возможность жить за городом постоянно, обеспечить своих детей достойным образованием (на территории есть детские сады и школа). Коттеджный поселок Пестово и коттеджный поселок зеленый мыс – это образец сочетания уникального природного окружения и развитой инфраструктуры, которая позволяет наслаждаться отдыхом и беззаботной жизнью за городом. Коттеджный поселок Пестово – цены порадуют знатоков элитного сегмента рынка.
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Покупка
Агентство предлагает покупателям полный комплект услуг, который включает:
- Поиск объекта с учетом всех пожеланий заказчика.
- Проверку документации.
- Техническую экспертизу недвижимости, если нужно – при участии узких специалистов.
- Полное сопровождение сделки, обеспечение ее конфиденциальности и безопасности проведения расчетов.
- Содействие в государственной регистрации перехода права собственности.
Продажа
Лицам, желающим продать свое недвижимое имущество, LetoEstate обеспечивает всестороннюю помощь на всех этапах сделки – от оценки объекта до получения оплаты и оформления документов.
Компания возьмет на себя все проблемы:
- Проведет профессиональную фотосъемку.
- Разработает рекламу.
- Даст рекомендации по предпродажной подготовке объекта.
- Организует показ коттеджа или участка потенциальным покупателям.
Аренда
Домовладельцы, которые хотят сохранить права на недвижимость и получить с нее доход, могут сдавать свою собственность в аренду. Сотрудники LetoEstate организуют для них комплексную рекламную кампанию объекта и найдут арендатора. А семьи, желающие какое-то время пожить за городом, не стесняя себя лишними хлопотами и денежными тратами, найдут на сайте letoestate.ru жилье в наем, подходящее им по площади, уровню благоустройства, цене. Офис АН находится не в городе, а на территории Московской области, поблизости от объектов купли-продажи. Такое расположение позволяет агентству всегда быть в курсе событий на рынке недвижимости, своевременно получать информацию об эксклюзивных предложениях, оперативно реагировать на все изменения.