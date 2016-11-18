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Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино
Большой дом в КП Семкино

Лот 34970352

п. Семкино

Дмитровское шоссе

Бассейн

Без отделки

Лот: 34970352

Большой дом в КП Семкино

130000000 q

1102 м2

41.26 сотка

п. Семкино

Дмитровское шоссе

Бассейн

Без отделки

Супермаркет
Ресторан
Пляж
Яхт клуб
Рыбалка
Охраняемая территория
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово
Дом из бревна в Николо-Прозорово

Лот 34970738

п. Николо-Прозорово

Дмитровское шоссе

Под ключ

Лот: 34970738

Дом из бревна в Николо-Прозорово

39000000 q

280 м2

14.46 соток

п. Николо-Прозорово

Дмитровское шоссе

Под ключ

Детский сад
Школа
Супермаркет
Ресторан
Медцентр
Охраняемая территория
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное
Дуплекс в КП Нагорное

Лот 34970820

п. Нагорное

Алтуфьевское шоссе

Под ключ

Лот: 34970820

Дуплекс в КП Нагорное

75000000 q

517 м2

10.57 соток

п. Нагорное

Алтуфьевское шоссе

Под ключ

Детский сад
Школа
Медцентр
Фитнесцентр
Парк
Автомойка
Салон красоты
Спортивная площадка
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс
Таунхаус в КП Зеленый мыс

Лот 34970798

п. Зеленый мыс

Дмитровское шоссе

Под ключ

Лот: 34970798

Таунхаус в КП Зеленый мыс

39450000 q

200 м2

4.6 сотки

п. Зеленый мыс

Дмитровское шоссе

Под ключ

Детский сад
Школа
Прогулочная набережная
Пляж
Яхт клуб
Парк
Охраняемая территория
Видеонаблюдение
Участок в КП Аврора
Участок в КП Аврора
Участок в КП Аврора
Участок в КП Аврора
Участок в КП Аврора
Участок в КП Аврора
Участок в КП Аврора
Участок в КП Аврора
Участок в КП Аврора
Участок в КП Аврора
Участок в КП Аврора
Участок в КП Аврора
Участок в КП Аврора
Участок в КП Аврора

Лот 34970969

п. Аврора

Дмитровское шоссе

Лот: 34970969

Участок в КП Аврора

18500000 q

32.86 сотки

п. Аврора

Дмитровское шоссе

Детский сад
Школа
Супермаркет
Ресторан
Медцентр
Фитнесцентр
Детские площадки
Охраняемая территория
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское
Таунхаус в Ивакино-Покровское

Лот 34971001

п. Ивакино-Покровское

Ленинградское шоссе

Под ключ

Лот: 34971001

Таунхаус в Ивакино-Покровское

22800000 q

165.1 м2

1 сотка

п. Ивакино-Покровское

Ленинградское шоссе

Под ключ

Детский сад
Школа
Супермаркет
Ресторан
Медцентр
Детские площадки
Спортивная площадка
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7
Дом в КП Новогорск 7

Лот 36687460

п. Новогорск-7

Куркинское шоссе

Под ключ

Лот: 36687460

Дом в КП Новогорск 7

110000000 q

399.5 м2

20.02 соток

п. Новогорск-7

Куркинское шоссе

Под ключ

Детский сад
Школа
Супермаркет
Медцентр
Детские площадки
Охраняемая территория
Видеонаблюдение
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1
Готовый дом в КП Зеленая Роща-1

Лот 42452598

п. Зеленая Роща-1

Минское шоссе

Под ключ

Лот: 42452598

Готовый дом в КП Зеленая Роща-1

27513000 q

180 м2

24.07 сотки

п. Зеленая Роща-1

Минское шоссе

Под ключ

Детский сад
Школа
Супермаркет
Ресторан
Медцентр
Фитнесцентр
Парк
Салон красоты
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы
Готовый дом в КП Машкинские Холмы

Лот 42623168

п. Машкинские холмы

Машкинское шоссе (только ЦИАН)

Под ключ

Лот: 42623168

Готовый дом в КП Машкинские Холмы

145000000 q

456 м2

11.5 соток

п. Машкинские холмы

Машкинское шоссе (только ЦИАН)

Под ключ

Детский сад
Школа
Супермаркет
Ресторан
Медцентр
Горные лыжи
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб
Дом у воды в Конаково Ривер Клаб

Лот 44292049

п. Конаково Ривер Клаб

Бассейн

Без отделки

Лот: 44292049

Дом у воды в Конаково Ривер Клаб

85000000 q

370 м2

22 сотки

п. Конаково Ривер Клаб

Бассейн

Без отделки

Ресторан
Прогулочная набережная
Пляж
Яхт клуб
Рыбалка
Детские площадки
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград
Готовый дом в КП Истраград

Лот 45121191

п. Истраград

Ленинградское шоссе

Бассейн

Под ключ

Лот: 45121191

Готовый дом в КП Истраград

123000000 q

750 м2

18.8 соток

п. Истраград

Ленинградское шоссе

Бассейн

Под ключ

Супермаркет
Пляж
Яхт клуб
Парк
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке
Уникальный Дом на лесном участке

Лот 44071410

п. Дубровка

Дмитровское шоссе

Бассейн

Под ключ

Лот: 44071410

Уникальный Дом на лесном участке

57990000 q

420 м2

80 соток

п. Дубровка

Дмитровское шоссе

Бассейн

Под ключ

Супермаркет
Рыбалка
Детские площадки
Спортивная площадка
Охраняемая территория
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег
Готовый дом в КП Сосновый берег

Лот 45142587

п. Сосновый Берег

Пятницкое шоссе

Под ключ

Лот: 45142587

Готовый дом в КП Сосновый берег

183049000 q

400 м2

50 соток

п. Сосновый Берег

Пятницкое шоссе

Под ключ

Бассейн
Прогулочная набережная
Пляж
Яхт клуб
Рыбалка
Детские площадки
Спортивная площадка
Охраняемая территория
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе
Резиденция на Рублевском шоссе

Лот 45703701

п. Лайково

Рублёво-Успенское шоссе

Бассейн

Под ключ

Лот: 45703701

Резиденция на Рублевском шоссе

300000000 q

3817.5 м2

62 сотки

п. Лайково

Рублёво-Успенское шоссе

Бассейн

Под ключ

Школа
Супермаркет
Ресторан
Медцентр
Детские площадки
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле
Дом с отделкой в Аква Вилле

Лот 46608310

п. Аква Вилла

Дмитровское шоссе

Под ключ

Лот: 46608310

Дом с отделкой в Аква Вилле

75000000 q

415 м2

22.2 сотки

п. Аква Вилла

Дмитровское шоссе

Под ключ

Детский сад
Школа
Супермаркет
Ресторан
Медцентр
Прогулочная набережная
Пляж
Яхт клуб
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо
Дом для комфортной жизни в Немо

Лот 47218615

п. Немо

Дмитровское шоссе

Под ключ

Лот: 47218615

Дом для комфортной жизни в Немо

46500000 q

400.9 м2

24.4 сотки

п. Немо

Дмитровское шоссе

Под ключ

Супермаркет
Ресторан
Прогулочная набережная
Пляж
Яхт клуб
Парк
ЖД станция
Детские площадки
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер
Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер

Лот 47875798

п. Премьер Селигер

Ленинградское шоссе

Под ключ

Лот: 47875798

Дом ПОД КЛЮЧ на берегу о. Селигер

80000000 q

292 м2

15 соток

п. Премьер Селигер

Ленинградское шоссе

Под ключ

Ресторан
Прогулочная набережная
Пляж
Яхт клуб
Рыбалка
Детские площадки
Спортивная площадка
Охраняемая территория
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1
Авторский дом в КП Юлия-1

Лот 48529979

п. Юлия-1

Пятницкое шоссе

Под ключ

Лот: 48529979

Авторский дом в КП Юлия-1

53500000 q

312.5 м2

11.85 соток

п. Юлия-1

Пятницкое шоссе

Под ключ

Детский сад
Школа
Супермаркет
Детские площадки
Спортивная площадка
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для отдыха и проживания

Аврора

17 км от МКАД

Детский сад

Школа

Супермаркет

Ресторан

Медцентр

Фитнесцентр

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Аврора

Уникальное место
для отдыха и проживания

Зеленый мыс

20 км от МКАД

Детский сад

Школа

Прогулочная набережная

Пляж

Яхт клуб

Парк

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Зеленый мыс

Уникальное место
для отдыха и проживания

Пестово

22 км от МКАД

Пляж

Яхт клуб

Бар

Охрана, КПП

Видеонаблюдение

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Пестово

Уникальное место
для отдыха и проживания

Монаково

26 км от МКАД

Детский сад

Школа

Пляж

Яхт клуб

Парк

Детские площадки

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Монаково

Уникальное место
для отдыха и проживания

Лазурный берег

20 км от МКАД

Пляж

Яхт клуб

Спортивная площадка

Охрана, КПП

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Лазурный берег

Уникальное место
для отдыха и проживания

Немо

24 км от МКАД

Супермаркет

Ресторан

Прогулочная набережная

Пляж

Яхт клуб

Парк

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Немо

Уникальное место
для отдыха и проживания

Гольф клуб Пестово

20 км от МКАД

Детские площадки

Гольф поле

Спортивная площадка

Бар

Охрана, КПП

Видеонаблюдение

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Важная и полезная информация

09 октября

Коттеджный поселок Целеево

Коттеджный поселок Целеево — это поистине удивительное место, которое сочетает в себе размеренную жизнь в живописном месте у воды и разнообразный активный отдых.⠀

02 октября

Продажа недвижимости – это работа с людьми.

Продажа недвижимости – это работа с людьми. А что может быть интереснее? Мы постоянно сталкиваемся с разными жизненными ситуациями и интересными личностями, поэтому не обходится и без забавных ситуаций, и даже непредсказуемых...⠀В одном из наших поселков у воды клиент рассматривал дом на покупку. Осень, идет дождь, на ул...

2093

28 сентября

Как агентство мы открылись 5 лет назад и за эти годы значительно расширили свою географию.

Как агентство мы открылись 5 лет назад и за эти годы значительно расширили свою географию. Практически в любом коттеджном поселке есть наши объекты.⠀Всем известно, что северное направление Московской области славится водохрани...

18 ноября

Коттеджи в Пестово – гордость Подмосковья

Коттеджи в Пестово – гордость Подмосковья В Подмосковье есть большое количест...

16 декабря

Участки у воды первая линия: мы приготовили для вас самое лучшее

Участки у воды первая линия: мы приготовили для вас самое лучшее Участк...

18 ноября

Дом на берегу Волги - роскошно и доступно: поселок НЕФТИНО

Коттеджный поселок Нефтино расположен в уникальном природном окружении – в лесу на б...

Новости

Все новости

09 октября 2020

Коттеджный поселок Целеево

Коттеджный поселок Целеево — это поистине удивительное место, которое сочетает в себе размеренную жизнь в живописном месте у воды и разнообразный ак...

02 октября 2020

Продажа недвижимости – это работа с людьми.

Продажа недвижимости – это работа с людьми. А что может быть интереснее? Мы постоянно сталкиваемся с разными жизненными ситуациями и интересными личностями, поэтому не обходится и без забавных ситуаций, и даже непред...

28 сентября 2020

Как агентство мы открылись 5 лет назад и за эти годы значительно расширили свою географию.

Как агентство мы открылись 5 лет назад и за эти годы значительно расширили свою географию. Практически в любом коттеджном поселке есть наши объекты.

18 ноября 2017

Коттеджи в Пестово – гордость Подмосковья

Коттеджи в Пестово – гордость Подмосковья В Подмосковье есть большое количество элитных поселков, которые своим богатством, изысканностью, природным миром и экологическим благополучием поражают, впечатляют и очаровывают с первого взгляда! Однако П...

16 декабря 2016

Участки у воды первая линия: мы приготовили для вас самое лучшее

Участки у воды первая линия: мы приготовили для вас самое лучшее Участки у воды всегда пользуются спросом и популярностью. Жители Москвы, проезжая через поселки, с завистью смотрят на тихую, спокойную и размеренную загородную жизнь. Наличие ...

18 ноября 2016

Дом на берегу Волги - роскошно и доступно: поселок НЕФТИНО

Коттеджный поселок Нефтино расположен в уникальном природном окружении – в лесу на берегу реки Волга.   Поселок расположен в 200 км от Москвы и имеет свою благоустроенную береговую линию, собственный яхт-клуб, детские площадки, спортив...
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Дом за городом - дом мечты

Что может быть лучше - любоваться блестящей гладью воды, наслаждаться теплыми лучами летнего солнца? Только делать все это в своем загородном доме. Агентство Leto Estate (Лето Эстейт) имеет огромный опыт продажи домов и участков у воды. Наши объекты расположены в самых красивых уголках на берегу водохранилищ, рек, озер и даже моря. Не важно – заядлый ли Вы яхтсмен, знаток рыбалки или просто любитель прогуляться по набережной, у нас найдется – дом Вашей мечты. Дом в коттеджном поселке у воды – это не только показатель статуса и хорошего вкуса владельца, но то место где хочется собираться семьей и друзьями, активно провести выходные и отпуск, а иногда просто побыть наедине с собой и насладиться плеском волн. Купить дом в коттеджном поселке у воды или участок в коттеджном поселке у воды, на берегу водохранилища или на берегу озера – это мечта многих людей. Мы готовы осуществлять Ваши мечты! Наши лучшие коттеджные поселки у воды – ждут Вас. Рядом с Москвой или в тишине вдали от столицы мы найдем для вас идеальный дом у воды. Чудесные поселки у воды с развитой инфраструктурой, такие как Пестово или Зеленый мыс порадуют прогулочными набережными и возможностью активно проводить свой досуг, занимаясь яхтингом и спортом. Купить дом в Пестово или купить дом в поселке Зеленый мыс – значит иметь возможность жить за городом постоянно, обеспечить своих детей достойным образованием (на территории есть детские сады и школа). Коттеджный поселок Пестово и коттеджный поселок зеленый мыс – это образец сочетания уникального природного окружения и развитой инфраструктуры, которая позволяет наслаждаться отдыхом и беззаботной жизнью за городом. Коттеджный поселок Пестово – цены порадуют знатоков элитного сегмента рынка.

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Услуги

Покупка

Агентство предлагает покупателям полный комплект услуг, который включает:
- Поиск объекта с учетом всех пожеланий заказчика.
- Проверку документации.
- Техническую экспертизу недвижимости, если нужно – при участии узких специалистов.
- Полное сопровождение сделки, обеспечение ее конфиденциальности и безопасности проведения расчетов.
- Содействие в государственной регистрации перехода права собственности.


Продажа

Лицам, желающим продать свое недвижимое имущество, LetoEstate обеспечивает всестороннюю помощь на всех этапах сделки – от оценки объекта до получения оплаты и оформления документов.

Компания возьмет на себя все проблемы:
- Проведет профессиональную фотосъемку.
- Разработает рекламу.
- Даст рекомендации по предпродажной подготовке объекта.
- Организует показ коттеджа или участка потенциальным покупателям.

Аренда

Домовладельцы, которые хотят сохранить права на недвижимость и получить с нее доход, могут сдавать свою собственность в аренду. Сотрудники LetoEstate организуют для них комплексную рекламную кампанию объекта и найдут арендатора. А семьи, желающие какое-то время пожить за городом, не стесняя себя лишними хлопотами и денежными тратами, найдут на сайте letoestate.ru жилье в наем, подходящее им по площади, уровню благоустройства, цене. Офис АН находится не в городе, а на территории Московской области, поблизости от объектов купли-продажи. Такое расположение позволяет агентству всегда быть в курсе событий на рынке недвижимости, своевременно получать информацию об эксклюзивных предложениях, оперативно реагировать на все изменения.